Lotta pedopornografia: 1 arresto e 7 denunce tra Roma e Napoli (Di sabato 10 luglio 2021) Lotta alla pedopornografia on line: la polizia di Stato di Napoli ha arrestato una persona e denunciate 7, ritenute responsabili di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. L'attività ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021)allaon line: la polizia di Stato diha arrestato una persona e denunciate 7, ritenute responsabili di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. L'attività ...

Affaritaliani : Lotta pedopornografia: 1 arresto e 7 denunce tra Roma e Napoli - apsassano : RT @AlessLongo: Per la lotta alla pedopornografia un regolamento, ora approvato dal Parlamento europeo, che consentirà ai provider fare un… - chiaragriffini1 : RT @MariaGraziaFMA: Pedopornografia online, la lotta a metà dell'Europa. Non c'è la volontà di proteggere realmente i minori perché il busi… - MastroBlockcha1 : RT @AlessLongo: Regolamento Chatcontrol ovvero la sorveglianza di massa anche in Europa: La lotta alla pedopornografia è motivo di un regol… - DataKnightmare : RT @AlessLongo: Per la lotta alla pedopornografia un regolamento, ora approvato dal Parlamento europeo, che consentirà ai provider fare un… -