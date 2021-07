Lotta al Covid-19, Von der Leyen: obiettivo 70% raggiunto per consegna vaccini (Di sabato 10 luglio 2021) "Oggi ho una buona notizia per i nostri cittadini europei. L'Ue ha mantenuto la parola data: questo fine settimana abbiamo consegnato abbastanza vaccini anti-Covid agli Stati membri per essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti dell'Ue entro questo mese". Lo ha affermato oggi, con una dichiarazione in inglese videotrasmessa da Bruxelles, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, annunciando che "entro domani saranno distribuite circa 500 milioni di dosi di vaccino in tutte le regioni dell'Unione europea", e sottolineando che "l'Ue rispetta gli impegni"."La nostra campagna di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 luglio 2021) "Oggi ho una buona notizia per i nostri cittadini europei. L'Ue ha mantenuto la parola data: questo fine settimana abbiamoto abbastanzaanti-agli Stati membri per essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti dell'Ue entro questo mese". Lo ha affermato oggi, con una dichiarazione in inglese videotrasmessa da Bruxelles, la presidente della Commissione europea Ursula von der, annunciando che "entro domani saranno distribuite circa 500 milioni di dosi di vaccino in tutte le regioni dell'Unione europea", e sottolineando che "l'Ue rispetta gli impegni"."La nostra campagna di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid A Venezia atteso il via libera all'accordo sulla tassa per le multizionali Terza giornata di lavori al G20 delle Finanze a Venezia. Ieri le discussioni si sono concentrate su clima e lotta e prevenzione di Covid di 'pandemie', oggi il tema centrale è l'atteso via libera di principio all'accordo sulla tassazione internazionale raggiunto i sede Ocse. Una riforma che si basa su due ...

A causa del Covid non può stare con la moglie malata di cancro, il suo gesto d'amore commuove ... lui le promise che l'avrebbe accompagnata in ogni passo della lotta al tumore. E così è stato ...è prevista per maggio e i parenti di Kelly sperano che per allora le restrizioni per il Covid - 19 si ...

Lotta al Covid, avanti tutta sui vaccini: ecco il camper della Asl ciociariaoggi.it G20: vicino l'accordo sul fisco globale, faro sulle varianti Covid Ieri le discussioni si sono concentrate su clima e lotta e prevenzione di Covid di "pandemie". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Tre grandi sfide per il G20 Dall’inizio della pandemia, si è parlato molto di solidarietà globale. Ma le parole da sole non metteranno fine al Covid-19, né attenueranno l’impatto della crisi climatica. È adesso che occorre dimos ...

