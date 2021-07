Londra, Italia (Di sabato 10 luglio 2021) Wembley e Wimbledon, anzi il contrario cronologicamente parlando perché prima palpiteremo per Matteo Berrettini sull'erba sacra del Centrale e poi accompagneremo gli azzurri nella bolgia di uno stadio iconico e che sarà pieno di inglesi. E' difficile immaginare una domenica così per lo sport Italiano, così densa di emozioni e di simboli, sorprendente perché non la nazionale e nemmeno il tennista romano erano partiti per essere lì a giocarsi la storia. Non entriamo da favoriti nelle due finali di questo meraviglioso 11 luglio che riporta alla mente un altro 11 luglio rimasto nel cuore degli Italiani, quello della notte Mundial di Madrid nell'ormai lontano ... Leggi su panorama (Di sabato 10 luglio 2021) Wembley e Wimbledon, anzi il contrario cronologicamente parlando perché prima palpiteremo per Matteo Berrettini sull'erba sacra del Centrale e poi accompagneremo gli azzurri nella bolgia di uno stadio iconico e che sarà pieno di inglesi. E' difficile immaginare una domenica così per lo sportno, così densa di emozioni e di simboli, sorprendente perché non la nazionale e nemmeno il tennista romano erano partiti per essere lì a giocarsi la storia. Non entriamo da favoriti nelle due finali di questo meraviglioso 11 luglio che riporta alla mente un altro 11 luglio rimasto nel cuore deglini, quello della notte Mundial di Madrid nell'ormai lontano ...

