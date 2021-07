Lo Stato islamico minaccia il ministro Di Maio, come si sente dire dai telegiornali? Mettiamo un po’ di ordine (Di sabato 10 luglio 2021) Ogni settimana, di solito il giovedì sera, lo Stato islamico pubblica un bollettino settimanale in formato pdf che si chiama al Naba. E’ arrivato al numero 294. Sono dodici pagine molto piatte, che si occupano di compilare gli attacchi compiuti dal gruppo in tutte le aree del mondo dove è presente: per esempio due soldati uccisi in Nigeria, due guardie uccise nel Sinai, un camion fatto saltare in aria in Afghanistan e così via. Lo stile è quello esagerato e ampolloso della propaganda dello Stato islamico e per questo le notizie diventano: “Con l’aiuto del Signore l’altissimo, i combattenti del Califfato ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) Ogni settimana, di solito il giovedì sera, lopubblica un bollettino settimanale in formato pdf che si chiama al Naba. E’ arrivato al numero 294. Sono dodici pagine molto piatte, che si occupano di compilare gli attacchi compiuti dal gruppo in tutte le aree del mondo dove è pre: per esempio due soldati uccisi in Nigeria, due guardie uccise nel Sinai, un camion fatto saltare in aria in Afghanistan e così via. Lo stile è quello esagerato e ampolloso della propaganda delloe per questo le notizie diventano: “Con l’aiuto del Signore l’altissimo, i combattenti del Califfato ...

