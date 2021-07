Lo spazioplano della Virgin sarà il primo velivolo della storia a portare nello spazio dei turisti spaziali. (Di sabato 10 luglio 2021) Durante il programma della NBC 'Today Show', andato in onda martedì 6 luglio, il 70enne miliardario inglese ha sottolineato l'importanza della nascita e diffusione del turismo spaziale. Un 'campo' ... Leggi su piunotizie (Di sabato 10 luglio 2021) Durante il programmaNBC 'Today Show', andato in onda martedì 6 luglio, il 70enne miliardario inglese ha sottolineato l'importanzanascita e diffusione del turismo spaziale. Un 'campo' ...

Advertising

EliBonora : Si accende la sfida! La #VirginGalactic ha deciso di far volare il suo spazioplano VSS Unity, una settimana prima d… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: La #VirginGalactic ha deciso di far volare il suo spazioplano VSS Unity, una settimana prima della missione del New She… - _AliveUniverse : La #VirginGalactic ha deciso di far volare il suo spazioplano VSS Unity, una settimana prima della missione del New… -