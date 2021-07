Lo sguardo di Anna Frank sulla barbarie contemporanea

(Di domenica 11 luglio 2021) Con il suo film d’animazione Valse with Bashir Ari Folman aveva fatto una grande impressione proprio qui a Cannes, ormai tredici edizioni fa. L’attesa era notevole per il progetto annunciato da anni di adattare il Diario di. Attesa mista a stupore, per un’idea checarta non può non apparire rischiosa. Ari Forman si è dato diverso tempo, con il suo collaboratore David Polonsky, che aveva animato Bashir, hanno per prima cosa pubblicato un libro, un «graphic novel», … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

anna_ex_belva : @LaMerlettaia @pettymagpie Capelli stupendi, ma lo sguardo è di una tristezza… forse è solo un fotogramma ma lo sgu… - tavano_anna : RT @GoccediP: Ci sono angoli dove non hai mai guardato. Direzioni mai affrontate. È lí che devi volgere lo sguardo se vuoi qualcosa di nuov… - anna_vidale : RT @trytotpwk: io sono qua per ricordarvi che a un'intervista hanno chiesto se volessero sposarsi e avere dei figli anche così da giovani… - GigiEinaudi : @Figa_Nana Anna bello sguardo - sant_px : @4everAnnina Cara Anna è tempo che cominciamo a guardarci negli occhi tra noi mettendo da parte virus pandemie e di… -

Ultime Notizie dalla rete : sguardo Anna

Il Manifesto

Il workshop ha volto unoattento alle opportunità che offre l'Europa.Conticello , direttrice del Desk Italia del programma Europa Creativa, in particolare, ha illustrato le ...Tornano anche i concerti per i più piccoli come ha ricordato la PresidenteGastel : 'Mi piace sottolineare la dimensione sociale che da sempre caratterizza il festival, dall'attenzione verso i ...Sono figure che incarnano, bene o male, una classe sociale, un giudizio politico e un’internità o esternità agli scontri che la tv sta trasmettendo in diretta, ma l’ironia dello sguardo preserva ...Con i ‘Gilet gialli’ di Catherine Corsini la Francia porta in concorso un film che finalmente merita la selezione. “La Fracture” (parola divenuta iconica in Francia per ...