LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: tappa frenetica, tanti tentativi di fuga (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 14.09 Percorsi 70 chilometri di corsa, ci si spinge verso il Col de Montsegur, seconda categoria di 4.2 chilometri con pendenza media superiore all’8%. 14.07 Non c’è accordo nel gruppo principale, Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) prova nuovamente ad accelerare, ma non riesce a creare il buco. 14.03 Lungo rettilineo in corsa, La fuga ha circa 300 metri di vantaggio sulla maglia gialla. 14.01 In tutto questo, non abbiamo ancora visto una volta la UAE Team Emirates mettersi in testa a tirare il gruppo facendo ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.09 Percorsi 70 chilometri di corsa, ci si spinge verso il Col de Montsegur, seconda categoria di 4.2 chilometri con pendenza media superiore all’8%. 14.07 Non c’è accordo nel gruppo principale, Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) prova nuovamente ad accelerare, ma non riesce a creare il buco. 14.03 Lungo rettilineo in corsa, Laha circa 300 metri di vantaggio sulla maglia gialla. 14.01 In tutto questo, non abbiamo ancora visto una volta la UAE Team Emirates mettersi in testa a tirare il gruppo facendo ...

