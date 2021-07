LIVE Tour de France 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | Poels e Woods in avanscoperta

(Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.53 Intanto il gruppo maglia gialla, ora tirato dagli uomini della UAE Team Emirates, è ad 1’40” dal duo di testa. 14.50 Siamo in un tratto in discesa, Mattia Cattaneo è ancora a metà del guado. Probabilmente morderà i freni per farsi raggiungere dagli immediati inseguitori. 14.48 Riepiloghiamo la situazione: a 90 chilometri dall’arrivo ci sn in testa Wouter(Bahrain-Victorious) e Michael(Israel Start-Up Nation). A 24” da loro c’è Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), mentre a 55” un ...

DIRETTADE FRANCE 2021: SBARAGLI SPINGE! (14TAPPA) Ed eccoci con alcuni aggiornamenti in direttaper la quattordicesima tappa delde France 2021 . Continua a spingere Mattia Cattaneo per gli azzurri, inseguito da un battagliero Michael Woods. Spinge Kristian Sbaragli , in vetta al Col ...... l'estate appena cominciata vede il ritorno alla musica. Ad aprire la stagione, ieri sera, è ... sale sul palco per uno show che è stato un ritrovarsi in questa seconda data del nuovo. Tra il ...Ciclismo, la diretta scritta della quattordicesima tappa del Tour de France 2021 da Carcassonne a Quillan. Segui la corsa in tempo reale ...Diretta Tour de France 2021 streaming video Rai oggi 10 luglio: classifica, orario, percorso e vincitore della 14^ tappa Carcassonne-Quillan di 183,7 km.