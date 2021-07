LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: Cattaneo va in fuga ed è top10 in classifica! Tappa a Mollema (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 La nostra DIRETTA LIVE della quattordicesima Tappa del Tour de France 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per tanti approfondimenti sulla Grande Boucle. Un caro saluto e a presto. 17.13 Davvero una vittoria splendida quella di Bauke Mollema: seconda in carriera al Tour de France, la terza stagionale dopo quelle al Tour du Var e al Laigueglia, la diciassettesima in carriera. 17.11 Domani arriveranno le grandi ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14 La nostradella quattordicesimadeldefinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per tanti approfondimenti sulla Grande Boucle. Un caro saluto e a presto. 17.13 Davvero una vittoria splendida quella di Bauke: seconda in carriera alde, la terza stagionale dopo quelle aldu Var e al Laigueglia, la diciassettesima in carriera. 17.11 Domani arriveranno le grandi ...

