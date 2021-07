LIVE – Tour de France 2021, 14^ tappa Carcassonne-Quillan: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 10 luglio 2021) La DIRETTA scritta della quattordicesima tappa del Tour de France 2021, la Carcassonne-Quillan di 183,7 chilometri. Cinque GPM e prima vera tappa sui Pirenei, anche se le salite appaiono piuttosto brevi e lontane dal traguardo. Attenzione comunque al finale, dove i big della generale potrebbero inscenare qualche tentativo. Un’altra giornata tutta da vivere dunque, con Sportface che ve la racconterà in tempo reale con il LIVE testuale, le classifiche aggiornate, i commenti e tanto altro. Segui il LIVE a partire dalle ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Lascritta della quattordicesimadelde, ladi 183,7 chilometri. Cinque GPM e prima verasui Pirenei, anche se le salite appaiono piuttosto brevi e lontane dal traguardo. Attenzione comunque al finale, dove i big della generale potrebbero inscenare qualche tentativo. Un’altra giornata tutta da vivere dunque, con Sportface che ve la racconterà in tempo reale con iltestuale, le classifiche aggiornate, i commenti e tanto altro. Segui ila partire dalle ...

Advertising

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - Eurosport_IT : I Pirenei si avvicinano...e si ricomincia a salire ???????? ?? H 12:20 - Carcassonne - Quillan (184km) ?? Segui tutte… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe Nibali prova la fuga? -… - infoitsport : LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per Alaphilippe, Nibali prova la fuga? -