LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: Giorgia Villa e Ludovico Edalli vincono i tricolori all-around (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questa intensa giornata. Appuntamento a domani con le Finali di Specialità a partire dalle ore 16.30. Rimanete con noi per cronache, qualificati alle finali, approfondimenti e tanto altro ancora. 20.36 Da segnalare il buon esercizio agli anelli di Marco Lodadio nel corso della giornata: 14.750 con un notevole 6.4 di D Score, peccato per alcune sbavature in esecuzione. Può andare alle Olimpiadi per puntare al podio. 20.35 Ludovico Edalli si laurea Campione d’Italia all-around con 82.500, battendo sul filo di lana ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito nel corso di questa intensa giornata. Appuntamento a domani con le Finali di Specialità a partire dalle ore 16.30. Rimanete con noi per cronache, qualificati alle finali, approfondimenti e tanto altro ancora. 20.36 Da segnalare il buon esercizio agli anelli di Marco Lodadio nel corso della giornata: 14.750 con un notevole 6.4 di D Score, peccato per alcune sbavature in esecuzione. Può andare alle Olimpiadi per puntare al podio. 20.35si laurea Campione d’Italia all-con 82.500, battendo sul filo di lana ...

