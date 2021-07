LIVE Ginnastica | Campionati Italiani in DIRETTA | battaglia rovente tra le Fate | attesa per Lodadio Azzurri verso le Olimpiadi

(Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara femminile – La presentazione della gara maschile – Il programma del weekend Buongiorno e benvenuti alladeiAssoluti 2021 diartistica. Al PalaVesuvio di Napoli vanno in scena gli all-around femminile e maschile, che fungono anche da qualificazione alle Finali di Specialità previste domani. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo campano, dove finalmente il pubblico tornerà sugli spalti dopo oltre un anno di assenza (anche se in maniera contingentata). ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica e in DIRETTAscritta su OA Sport. CAMPIONATI ITALIANIARTISTICA OGGI: PROGRAMMA E ORARI SABATO 10 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara femminile - La presentazione della gara maschile - Il programma del weekend Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionat ...Oggi sabato 10 luglio incominciano i Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si disputano i due all-around, uomini e donne si daranno battaglia per la conqu ...