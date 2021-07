LIVE – Barty-Pliskova, finale Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 10 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro tra Ashleigh Barty e Karolina Pliskova, valevole per la finale di Wimbledon 2021. L’australiana ha concesso un solo parziale nel torneo, al primo turno contro la spagnola Suarez Navarro. In semifinale ha battuto Kerber, mentre per la ceca è arrivato il successo tutt’altro che scontato su Sabalenka. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di sabato 10 luglio dalle ore 15:00. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Ile latestuale dell’incontro tra Ashleighe Karolina, valevole per ladi. L’australiana ha concesso un solo parziale nel torneo, al primo turno contro la spagnola Suarez Navarro. In semiha battuto Kerber, mentre per la ceca è arrivato il successo tutt’altro che scontato su Sabalenka. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la giornata di sabato 10 luglio dalle ore 15:00. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

