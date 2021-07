LIVE Barty-Pliskova 6-3 6-7, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’australiana non chiude il match e perde il tie-break! (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Pliskova recupera nel game e sale in cattedra con il diritto chiudendo a volo. 40-30 Diritto diagonale vincente di Pliskova. 40-15 Risposta vincente di Pliskova aiutata ancora dal nastro. 40-0 Prima vincente di Barty. 30-0 Pliskova continua a tentare il vincente per prima: Barty è più paziente in uscita dal servizio. 15-0 Servizio e diritto di Barty. INIZIO TERZO SET 16.27 Karolina Pliskova riapre il match sul Campo Centrale vincendo il ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40recupera nel game e sale in cattedra con il dirittondo a volo. 40-30 Diritto diagonale vincente di. 40-15 Risposta vincente diaiutata ancora dal nastro. 40-0 Prima vincente di. 30-0continua a tentare il vincente per prima:è più paziente in uscita dal servizio. 15-0 Servizio e diritto di. INIZIO TERZO SET 16.27 Karolinariapre ilsul Campo Centrale vincendo il ...

