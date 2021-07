LIVE Barty-Pliskova 6-3 6-7 6-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: emozioni e discontinuità sul Centrale! L’australiana è la nuova Regina (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08 Ashleigh Barty conquista Wimbledon ed è la nuova Regina! L’australiana batte 6-3 (4)6-7 6-3 la ceca Karolina Pliskova e vince il secondo Slam dopo il Roland Garros 2019. Un atto conclusivo molto complicato quello giocato sul Campo Centrale, ricco di emozioni, discontinuità ed incertezze per le due giocatrici che alla fine hanno disputato una finale ricca di sorprese. L’australiana riporta il titolo nella sua nazione 41 anni dopo la vittoria di Evonne ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08 Ashleighconquistaed è labatte 6-3 (4)6-7 6-3 la ceca Karolinae vince il secondo Slam dopo il Roland Garros 2019. Un atto conclusivo molto complicato quello giocato sul Campo Centrale, ricco died incertezze per le due giocatrici che alla fine hanno disputato una finale ricca di sorprese.riporta il titolo nella sua nazione 41 anni dopo la vittoria di Evonne ...

