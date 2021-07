LIVE Argentina-Brasile 0-0, Finale Coppa America 2021 in DIRETTA: inizia la partita (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4? L’Argentina sembra voler costruire la prima occasione della partita, con il Brasile focalizzato sul giro palla. 3? Fallo netto di Fred su Montiel: ammonito il brasiliano. Subito tanto agonismo in campo. 2? Everton Ribeiro subito anticipato da Otamendi lungo la fascia destra. L’Argentina riparte da un fallo laterale. 1? inizia la partita, inizia la Finale! 1.57 Quasi tutto al Maracan? per la Finale della 47esima edizione della Coppa ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4? L’sembra voler costruire la prima occasione della, con ilfocalizzato sul giro palla. 3? Fallo netto di Fred su Montiel: ammonito il brasiliano. Subito tanto agonismo in campo. 2? Everton Ribeiro subito anticipato da Otamendi lungo la fascia destra. L’riparte da un fallo laterale. 1?lala! 1.57 Quasi tutto al Maracan? per ladella 47esima edizione della...

