L’Italia | le meilleur des mondes possibles

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 luglio 2021) Tout va pour le mieux dans ledes. Ci sono momenti come questi in cui l’ottimismo di Voltaire, e del suo Candido, sembra contenere tutto quello che serve per provare a inquadrare la fase che sta vivendo. Si potrebbe dire, provando in modo improprio a mescolare mondi che non andrebbero mescolati, che quello che stiamo osservando è un momento per così dire magico per il nostro paese. E quando ad alcuni successi sportivi (è in finale agli Europei, Berrettini è il primo italiano a centrare la finale di Wimbledon) si sommano alcuni successi politici (lo schiacciasassi ...