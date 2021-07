L’Italia | Biden e il destino del Mediterraneo Scrive Sapelli

Leggi su formiche

(Di sabato 10 luglio 2021) L’Indo-Pacifico è il nuovo campo dell’esercizio asimmetrico di potenza futuro e in quelle acque si delineerà l’unica via per impedire la trappola di Tucidide del XX secolo, ossia la guerra analogica mondiale di inaudita potenza, ovvero circondare la Cina di una crescita dell’Asia intera, che, qualcuno dimentica, non dipende soltanto dalla potenza demografica dell’Impero di Mezzo. Per far questo gli Stati Uniti debbono abbandonare l’unipolarismo dei Clinton e dei Bush, abbeverato alla teoria antirealista neocon degli allievi di Leo Strauss, e tornare alla teoria e alla pratica realista in politica estera. Joee il suo Segretario di Stato Antony Blinken (nutrito di ...