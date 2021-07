Licenziamenti Gkn, Mugnai al Governo: «Intervento immediato in aiuto dei 422 lavoratori» (Di sabato 10 luglio 2021) «Da toscano eletto nel collegio di Firenze - scrive Mugnai - voglio sapere quali azioni intenda intraprendere il Governo per andare in aiuto dei 422 lavoratori della Gkn e delle loro famiglie sconvolte dalla vicenda e se non si intenda sollecitare la Regione Toscana ad agire immediatamente per attivare da subito un tavolo Azienda-sindacati-Istituzioni per trovare immediate soluzioni coordinate al fine di sostenere concretamente i lavoratori» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 10 luglio 2021) «Da toscano eletto nel collegio di Firenze - scrive- voglio sapere quali azioni intenda intraprendere ilper andare indei 422della Gkn e delle loro famiglie sconvolte dalla vicenda e se non si intenda sollecitare la Regione Toscana ad agire immediatamente per attivare da subito un tavolo Azienda-sindacati-Istituzioni per trovare immediate soluzioni coordinate al fine di sostenere concretamente i» L'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere : La multinazionale Gkn chiude a Firenze: 450 licenziati via mail - Gilauax : RT @confundustria: GKn via mail 422 licenziamenti a Campi Bisenzio. Non siamo meravigliosi ? - anto5stars : RT @SMaurizi: la mia solidarietà ai lavoratori sfruttati in modo brutale con la complicità della peggiore classe politica di tutto il G7:… - stenric56 : RT @Corriere: Firenze, Gkn: 422 licenziamenti via mail, l’occupazione in pantaloni corti: «Da qui non uscirà una vite» - FISACCGILFI : #quartostato reloaded #gkn #licenziamenti Anche noi qua per esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori -