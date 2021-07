Licenziamenti Gkn | il ministro Orlando | ' Modalità inaccettabili'

(Di sabato 10 luglio 2021) 'Il Mise si sta muovendo per verificare le condizioni in cui è avvenuto l'episodio, ma si tratta diche non possono essere accettate': così ildel Lavoro, Andrea, commenta il ...

...dei 422 dipendenti delladi Campi Bisenzio, nel Fiorentino. L'azienda, nella lettera, citava il 'totale disequilibrio tra costo di produzione e valore di vendita' quale causa deiFirenze, 10 luglio 2021 - L'annuncio deiallacrea una grande preoccupazione per i lavoratori, per le loro famiglie, per l'intera comunità di Campi Bisenzio, e per il territorio fiorentino. Il pensiero e la preghiera del ...Sono circa 2,3 miliardi quello che i dipendenti italiani perdono nei primi cinque mesi dell'anno a fronte di circa 1,4 miliardi di ore di cassa ..."Il Mise si sta muovendo per verificare le condizioni in cui è avvenuto l'episodio, ma si tratta di modalità che non possono essere accettate": così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, commenta il ...