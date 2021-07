Letta: il governo non rischia, avanti fino alla fine della legislatura (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - Enrico Letta rassicura sulla tenuta del governo Draghi ma esclude in futuro una partecipazione del Pd a eventuali governi di larghe intese o tecnici dopo la prossima tornata elettorale, nel 2023. "Nella prossima legislatura andremo al governo solo se avremo vinto le elezioni. Il partito del potere non fa bene al Partito Democratico" assicura il segretario dem, partecipando alla 'Repubblica delle idee', a Bologna. Quanto all'esecutivo in carica, Letta non crede che le fibrillazioni sulla giustizia e tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo possano mettere a rischio la stabilità di Mario ... Leggi su agi (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - Enricorassicura sulla tenuta delDraghi ma esclude in futuro una partecipazione del Pd a eventuali governi di larghe intese o tecnici dopo la prossima tornata elettorale, nel 2023. "Nella prossimaandremo alsolo se avremo vinto le elezioni. Il partito del potere non fa bene al Partito Democratico" assicura il segretario dem, partecipando'Repubblica delle idee', a Bologna. Quanto all'esecutivo in carica,non crede che le fibrillazioni sulla giustizia e tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo possano mettere a rischio la stabilità di Mario ...

Advertising

Fontana3Lorenzo : Letta può stare sereno, i suoi socialisti sono stati alleati di Orban per anni e fino a pochi mesi fa, visto che il… - repubblica : ?? Cittadinanza a Zaki, si' unanime della Camera alla mozione. Solo Fdi si astiene. Letta: 'Ora il governo faccia la… - petergomezblog : Letta e Di Maio blindano Draghi: “Avanti fino a 2023”. la Lega attacca il Pd: “Noi e Orban? Se non gli va bene, es… - Agenzia_Italia : Letta: il governo non rischia, avanti fino alla fine della legislatura - fisco24_info : Letta: il governo non rischia, avanti fino alla fine della legislatura: AGI - Enrico Letta rassicura sulla tenuta d… -