L’estate è qui, ecco come proteggere i nostri amici pelosi dalle zecche! (Di sabato 10 luglio 2021) Le zecche sono piccoli insetti che parassitano gli animali (cani, topi, uccelli, ovini, animali selvatici) e occasionalmente anche l’uomo, nutrendosi del loro sangue. Le loro dimensioni variano a seconda dello stadio di sviluppo (larva-ninfa-adulto) da 1 a 3-4 mm, ma possono raggiungere anche il centimetro quando sono piene di sangue dell’ospite. Possiamo curare i nostri cani dall’attacco di zecche anche con dei rimedi naturali che risultano meno invasivi per la sua pelle. La prevenzione è importante, spazzoliamo spesso e controlliamo sempre le aree maggiormente a rischio come il collo, le orecchie e le zampe. Facciamogli un bagno con l’aceto di mele ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 10 luglio 2021) Le zecche sono piccoli insetti che parassitano gli animali (cani, topi, uccelli, ovini, animali selvatici) e occasionalmente anche l’uomo, nutrendosi del loro sangue. Le loro dimensioni variano a seconda dello stadio di sviluppo (larva-ninfa-adulto) da 1 a 3-4 mm, ma possono raggiungere anche il centimetro quando sono piene di sangue dell’ospite. Possiamo curare icani dall’attacco di zecche anche con dei rimedi naturali che risultano meno invasivi per la sua pelle. La prevenzione è importante, spazzoliamo spesso e controlliamo sempre le aree maggiormente a rischioil collo, le orecchie e le zampe. Facciamogli un bagno con l’aceto di mele ...

Advertising

BrunoM_Italia : Secondo lo staff di @pitchfork, Leave The Door Open ha tutte le carte in regola per poter essere incoronata Canzone… - fuckrachix : @GioNialler ciaoo carissima?????????? come va l'estate? tutto bene in famiglia????????? noi qui sempre un po' occupati, ma non ci lamentiamo?????? - BeansFrancesca : RT @_LaraR_: Il Radio Bruno Estate è sempre stata l'occasione per vedervi a casa, nella nostra città. Quest'anno mi dispiace tantissimo non… - monicacesarato : RT @rominvenice: Cosa leggere sotto l'ombrellone ambientatoa #Venezia quest'anno? Te lo racconto qui - liveveniceweek : RT @rominvenice: Cosa leggere sotto l'ombrellone ambientatoa #Venezia quest'anno? Te lo racconto qui -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate qui “Estate qui” al Parco Pertini verso la conclusione L'Ancora