Le tasse prodotte durante il lockdown vanno cancellate | non rinviate Ecco perché

(Di sabato 10 luglio 2021) Non illudiamoci. Il contribuente italiano paga lebestemmiando contro lo Stato. Non ha coscienza di esercitare, pagando, una vera e propria funzione sociale. Pur sforzandomi, faccio fatica a trovare qualcuno che, in questo periodo, sorrida mentre compila il suo Modello Unico pensando, anche solo per un minuto, di aver contribuito al benessere non solo proprio ma dell’intera nazione. Solitamente, in tempi normali, l’imposta gli è imposta. Figuriamoci in una fase emergenziale di crisi. Quella emergenza ed urgenza che hanno dettato, negli ultimi 15 mesi, il ritmo della frenetica attività del legislatore in materia fiscale. Si è legiferato per adottare “misure ...