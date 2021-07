Le provinciali decadute 6 Il Padova | da Rocco alle lacrime di Mandorlini | quanti tentativi falliti di ritornare in alto

(Di sabato 10 luglio 2021) Il ritorno in serie B era lì, a soli 11 metri di distanza. Ma l’errore di Gasbarro nella lotteria dei rigori ha costretto ila un’altra stagione in terza serie, (ri)mandando tra i cadetti quell’Alessandria in attesa dalla bellezza …

webecodibergamo : Le provinciali decadute/5 Il Cesena, dalla ribalta di un film di Sordi agli esordi di Sacchi. Fino al crack e ai so… -

SAN GIUSEPPE JATO (PALERMO) – Il consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento per infiltrazioni mafiose del comune di San Giuseppe Jato, paese della provincia di Palermo. Lo scorso ...