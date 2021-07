Le piccole | grandi storie di moda | la linea fashion di Amelia Earhart | prima aviatrice della storia

(Di sabato 10 luglio 2021) Oggi vi raccontiamo una storia di cui, forse, poche e pochi di voi sono a conoscenza: una storia di moda ma anche di empowerment, che ha come protagonista la prima donna ad aver attraversato l’Oceano Atlantico come pilota solitaria. Si tratta di Amelia Earhart, rivoluzionaria figura femminile i cui successi oltre le nuvole l’hanno resa una vera e propria icona mondiale, ma anche una donna d’affari esperta, proprio a partire dall’industria fashion: oggi, richiamando alla mente le star con una propria linea di abbigliamento, avremmo a disposizione un’infinità di nomi al nostro arsenale, ma negli anni ’30 fu proprio l’aviatrice a diventare una delle prime celebrità a lanciare il suo marchio. Ma cosa c’entra, vi chiederete, l’aviazione con la moda femminile?

Advertising

GIConfindustria : Dobbiamo riuscire a dare risalto al bello dell’Italia, le migliori aziende dalle più grandi alle più piccole, con l… - enricoruggeri : In molte città d’Italia, piccole e grandi, si avvicinano le elezioni amministrative. Il mio consiglio: Chi quest’es… - _Giulia_Sangio_ : RT @eccallaa_: giulia mi è piaciuta fin dal giorno 0.. ogni volta che la vedo ballare mi emoziono, rimango incantata e mi viene voglia di d… - Enjambement_ : Grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, menti piccole parlano di persone. Eleanor Roosevelt - PublicE65379691 : @Yoda15271485 Torino era una delle capitali del lavoro tra Fiat e indotto siamo la città dove hanno chiuso più azi… -

Ultime Notizie dalla rete : piccole grandi

Vanity Fair.it

Edm #1 con potenza da 95 cavalli e sistema da 400 Volt per le autoe compatte . Edm #2 con ... ovvero pick - up eSuv (Stla Frame) . Stla Small avrà una autonomia fino a 500 km, Stla ...Il presidente statunitense Joe Biden lancia la stretta sul potere delleaziende con un ordine esecutivo che punta a sradicare le pratiche anticompetitive che danneggiano leimprese. Il provvedimento che il presidente si appresta a firmare prevede 72 misure ...Il debutto ufficiale del brand sugli scaffali avvenne da R.H. Macy & Co. a New York sotto il nome di Amelia Earhart Fashions, venduto in 30 grandi magazzini a livello nazionale, e la linea di ...