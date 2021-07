Le nuove uscite a fumetti della settimana (Di sabato 10 luglio 2021) L’estate avanza con una serie di uscite a fumetti davvero calde. Si comincia da una biografia all’insegna della scienza e del femminismo ante-litteram, per arrivare all’inquietante graphic novel che ha ispirato il nuovo film di M. Night Shyamalan. Ma sugli scaffali c’è spazio anche per la nuova antologia coordinata da Giacomo Bevilacqua, per un thriller poliziesco da leggere tutto d’un fiato e per un appuntamento speciale con due grandi eroi Bonelli. 1. A mani nude, di Leïla Slimani, Clément Oubrerie Nella Parigi della Belle Époque, la giovane Suzanne Noël si sposa felicemente con il gentile Henry Pertat, medico in rapida ... Leggi su wired (Di sabato 10 luglio 2021) L’estate avanza con una serie didavvero calde. Si comincia da una biografia all’insegnascienza e del femminismo ante-litteram, per arrivare all’inquietante graphic novel che ha ispirato il nuovo film di M. Night Shyamalan. Ma sugli scaffali c’è spazio anche per la nuova antologia coordinata da Giacomo Bevilacqua, per un thriller poliziesco da leggere tutto d’un fiato e per un appuntamento speciale con due grandi eroi Bonelli. 1. A mani nude, di Leïla Slimani, Clément Oubrerie Nella ParigiBelle Époque, la giovane Suzanne Noël si sposa felicemente con il gentile Henry Pertat, medico in rapida ...

EclecticFirst : @slampuncake Uno dei design migliori del Regno dei Duellanti! (se ti piace lo stile e vuoi vedere artwork simili, n… - JunkiesOnAHigh : @Indigo__Moon___ Sì, same Avevo pure messo mi piace alla pagina fb nella speranza di nuove uscite AHAHA - shuhuarune : RT @rimbvaud: qualcuno vorrebbe recensire serie tv netflix per il mio blog di recensioni? (qualcuno che ha il tempo per stare al passo con… - miawantspasta : RT @rimbvaud: qualcuno vorrebbe recensire serie tv netflix per il mio blog di recensioni? (qualcuno che ha il tempo per stare al passo con… - juary_saints : Disponibile online e in rotazione da oggi il nuovo singolo di @LoredanaErrore “Madrid non va a dormire”, ultimo est… -