Le foto rubate a Portofino e lo scoop: “Primo figlio in arrivo per la coppia vip” (Di sabato 10 luglio 2021) Il Primo incontro da giovanissimi, quello ‘cruciale’ nel 2016 e, 2 anni dopo, ben 2 matrimoni. E ora la notizia del Primo bebè in arrivo. La notizia è stata lanciata da Page Six: Bee Shaffer, figlia della direttrice di Vogue America Anna Wintour è incinta del suo Primo figlio, frutto dell’amore col marito Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani, iconica direttrice di Vogue Italia scomparsa a 66 anni cinque anni fa. Come riporta Vanity Fair, fonti vicine alla coppia hanno rivelato al sito di gossip del New York Times che i due, ora in vacanza a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Ilincontro da giovanissimi, quello ‘cruciale’ nel 2016 e, 2 anni dopo, ben 2 matrimoni. E ora la notizia delbebè in. La notizia è stata lanciata da Page Six: Bee Shaffer, figlia della direttrice di Vogue America Anna Wintour è incinta del suo, frutto dell’amore col marito Francesco Carrozzini,di Franca Sozzani, iconica direttrice di Vogue Italia scomparsa a 66 anni cinque anni fa. Come riporta Vanity Fair, fonti vicine allahanno rivelato al sito di gossip del New York Times che i due, ora in vacanza a ...

