Le cuffie senza fili che si ricaricano con il sole (Di sabato 10 luglio 2021) Urbanista, brand lifestyle svedese nato nel 2010, ha svelato un nuovo modello di cuffie over-ear senza fili ideali per chi trascorre molto tempo fuori casa e non intende rinunciare alla sua musica preferita solo per aver dimenticato di mettere in ricarica le cuffie o gli auricolari. Infatti, a differenza dei modelli già disponibili sul mercato, le Urbanista Los Angeles si distinguono per una caratteristica alquanto insolita: godono di un’autonomia «virtualmente» illimitata e sono le prime cuffie al mondo in grado di auto-ricaricarsi. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 luglio 2021) Urbanista, brand lifestyle svedese nato nel 2010, ha svelato un nuovo modello di cuffie over-ear senza fili ideali per chi trascorre molto tempo fuori casa e non intende rinunciare alla sua musica preferita solo per aver dimenticato di mettere in ricarica le cuffie o gli auricolari. Infatti, a differenza dei modelli già disponibili sul mercato, le Urbanista Los Angeles si distinguono per una caratteristica alquanto insolita: godono di un’autonomia «virtualmente» illimitata e sono le prime cuffie al mondo in grado di auto-ricaricarsi.

Advertising

larahashope : Non mi sbilancio mai troppo sul canto, ho sempre vergogna a far sentire la mia voce alla gente in rispetto al rap,… - GabryContessa : @MarykoMayko ho accorciato i nomi della lista dei rumori che do a tutti quei suoni diversi e assordanti (le cuffie… - CryBabyBlair : vorrei avere lo stesso coraggio della mia vicina che sente la musica a palla con le casse e pure a finestra aperta,… - vanillanera : RT @Mebs_Gemini: Il bello di sapere le canzoni a memoria è che puoi sentirle anche senza cuffie. - _deadasfuuck : che brutto il viaggio in pullman senza cuffie -