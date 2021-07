Lavoro, licenziamenti Gkn Firenze: in 50 in fabbrica di notte per assemblea permanente (Di domenica 11 luglio 2021) Una cinquantina di lavoratori hanno passato la notte all'interno dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). I dipendenti, con le rsu e i sindacati, hanno aperto ieri un'assemblea permanente all'interno della fabbrica che produce semiassi per automobili, dopo l’annuncio, dato con una e-mail, del licenziamento di tutti i 422 dipendenti. Numerose, dall'annuncio dei licenziamenti, le manifestazioni di vicinanza espresse ai lavoratori di Gkn. “Il Mise si sta muovendo per verificare le condizioni in cui è avvenuto l'episodio, ma si tratta di modalità che non possono essere accettate e su ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 luglio 2021) Una cinquantina di lavoratori hanno passato laall'interno dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (). I dipendenti, con le rsu e i sindacati, hanno aperto ieri un'all'interno dellache produce semiassi per automobili, dopo l’annuncio, dato con una e-mail, del licenziamento di tutti i 422 dipendenti. Numerose, dall'annuncio dei, le manifestazioni di vicinanza espresse ai lavoratori di Gkn. “Il Mise si sta muovendo per verificare le condizioni in cui è avvenuto l'episodio, ma si tratta di modalità che non possono essere accettate e su ...

