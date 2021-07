Lavoro: Landini, 'no a logica che pur di lavorare si debba accettare qualsiasi condizioni' (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Non può passare l'idea che uno pur di lavorare deve accettare qualsiasi condizioni. Una logica di questo genere non la possiamo accettare perché una logica così mette in discussione la stessa tenuta sociale e democratica di un paese". Ad affermarlo è il leader della Cgil, Maurizio Landini intervenendo a Lodi all'Assemblea nazionale della Filt Cgil. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Non può passare l'idea che uno pur dideve. Unadi questo genere non la possiamoperché unacosì mette in discussione la stessa tenuta sociale e democratica di un paese". Ad affermarlo è il leader della Cgil, Mauriziointervenendo a Lodi all'Assemblea nazionale della Filt Cgil.

Advertising

TV7Benevento : Lavoro: Landini, 'no a logica che pur di lavorare si debba accettare qualsiasi condizioni'... - TV7Benevento : Lavoro: Landini, 'oggi è il momento di una legge sulla rappresentanza'... - statodelsud : Lavoro, Landini: “In alcune aziende logica da far west” - Pino__Merola : Lavoro, Landini: “In alcune aziende logica da far west” - Michele1988 : RT @SkyTG24: Lavoro, Landini: “In alcune aziende logica da far west” -