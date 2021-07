Laura Pausini ricorda Raffaella Carrà con questa foto? Si scatenano le bestie: "Agghiacciante", "Orrenda" (Di sabato 10 luglio 2021) I soliti fessi che animano i social non risparmiano neppure Laura Pausini. La ragione? Uno dei molti post che la cantante ha dedicato a Raffaella Carrà, scomparsa all'età di 78 anni lo scorso 5 luglio. Come molti colleghi, anche la Pausini ha voluto dare il suo ultimo e personale saluto a una icona dello spettacolo italiano. E così, ecco che tra i molteplici post dedicati a Raffaella, su Instagram appare anche uno sfondo tutto nero, in cui domina un caschetto biondo platino, ovviamente quello della Carrà, con anche gli anni della sua nascita e della sua morte. Un omaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) I soliti fessi che animano i social non risparmiano neppure. La ragione? Uno dei molti post che la cantante ha dedicato a, scomparsa all'età di 78 anni lo scorso 5 luglio. Come molti colleghi, anche laha voluto dare il suo ultimo e personale saluto a una icona dello spettacolo italiano. E così, ecco che tra i molteplici post dedicati a, su Instagram appare anche uno sfondo tutto nero, in cui domina un caschetto biondo platino, ovviamente quello della, con anche gli anni della sua nascita e della sua morte. Un omaggio ...

Advertising

smarucci461 : RT @GerardBigPlus1: @DavLucia @AnnaMar90949897 @ValerioLivia @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @migliaccio31 @marialves53 @LunaLe… - BeaVolina : RT @noccioline_: matilda de angelis in “the undoing” con nicole kidman, alessandro borghi in “devils” con patrick dempsey. successo intern… - Jn_7L : RT @taniaa579: Laura Pausini - Io si (Seen) [Ita/Eng Version] - studioverticeml : LAURA PAUSINI USA IL SUO TWITTER IN UNA FORMA ALTAMENTE DISCUTIBILE SULLA MEMORIA DI RAFFAELLA CARRÀ. TROVO IL SUO… - GerardBigPlus1 : @DavLucia @AnnaMar90949897 @ValerioLivia @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @migliaccio31 @marialves53… -