Latte | Salvini-Centinaio | ‘stagione record in Sardegna | prezzo a un euro grazie a Lega’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Stagione da record per il Latte ovicaprino sardo, il cui prezzo ha finalmente toccato (e leggermente superato) un euro. Quando avevamo convocato industriali e pastori al Viminale, qualche osservatore e politico di sinistra sosteneva che una cifra simile sarebbe stata impossibile. Invece proprio quell'intervento, a cui seguì un decreto, è stato un passo fondamentale per ottenere il risultato di cui parliamo adesso. Alla faccia di chi, anche recentemente, ha continuato ad attaccare la Lega". Lo affermano il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il sottosegretario alle ...

