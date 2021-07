L'arcobaleno che nasconde le purghe della sinistra (Di sabato 10 luglio 2021) A sinistra non si respira aria buona. Il clima intorno al ddl Zan, infatti, è ben più mefitico e cupo di quanto le gioiose manifestazioni arcobaleno di piazza lascino immaginare. Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Anon si respira aria buona. Il clima intorno al ddl Zan, infatti, è ben più mefitico e cupo di quanto le gioiose manifestazionidi piazza lascino immaginare.

delpierosheart : RT @paulmonite: Il fatto che 60enni che hanno avuto modo di vedere la Carrà in televisione sicuramente più di me stiano ancora a chiedersi… - leoberthi : RT @PastoreFrance: Come vi dicevo. #LADRIATUTTOCAMPO Luxuria che pone la bandiera, arcobaleno sulla bara della Carrà, ha suscitato l'ira d… - orizontiperduti : RT @paulmonite: Il fatto che 60enni che hanno avuto modo di vedere la Carrà in televisione sicuramente più di me stiano ancora a chiedersi… - thebitchisbackf : RT @paulmonite: Il fatto che 60enni che hanno avuto modo di vedere la Carrà in televisione sicuramente più di me stiano ancora a chiedersi… - lullaby2007 : RT @paulmonite: Il fatto che 60enni che hanno avuto modo di vedere la Carrà in televisione sicuramente più di me stiano ancora a chiedersi… -

Ultime Notizie dalla rete : arcobaleno che Passaggio del martelletto club Rotary di Atessa ...Media Val di Sangro tra il neo presidente Annalisa Antichi (manager de l'atelier L'arcobaleno) e il ... altre organizzazioni e aziende e realizzando progetti d'impatto per la nostra comunità che possono ...

La proto - influencer che ha fatto la rivoluzione senza proclami La rivoluzione che non ti lascia il tempo per manifestare e protestare perché sei troppo impegnata ... Persino la bandiera con la quale è stata più ammantata, quella arcobaleno, è stata un traguardo ...

L'arcobaleno che nasconde le purghe della sinistra ilGiornale.it NOMINE RAI/ Soldi e Fuortes, la vittoria degli “eletti non eletti” Il Governo ha scelto i nomi dei vertici Rai. Carlo Fuortes sarà amministratore delegato, mentre Marinella Soldi presidente ...

Love coach in azione, sette passi per riparare cuori in frantumi che su Instagram seguono ormai da tre anni la love coach e psicologa Monica Ricci che ha appena pubblicato il suo primo libro 'Dopo la pioggia, l'arcobaleno', dove l'esperta dispensa tanti consigli ...

