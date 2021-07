Landini | “Inaccettabili i recenti licenziamenti Il Governo convochi le aziende a Roma Affrontare problemi senza lasciare a casa i lavoratori”

(Di sabato 10 luglio 2021) “Io credo che quello che sta succedendo in alcune” come la Giannetti Ruote in Brianza “sia una cosa inaccettabile, una logica da far west. Quello che chiediamo è il ritiro di quella procedura e chiediamo ale ai ministri che hanno firmato quell’accordo di convocare queste imprese aperché questi atteggiamenti sono fuori dalle logiche e dalle leggi del nostro Paese e anche dall’accordo che quel giorno abbiamo firmato quel giorno con ile tutte le associazioni”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizioa margine dell’Assemblea nazionale Filt Cgil. ...

...è quella per cui la domanda si accompagnerebbe a condizioni economiche e di lavoro(i ...come afferma qualche osservatore (e recentemente anche il segretario della Cgil Maurizio) ...... dice il segretario della Cgil. Bordate a distanza che agitano i prossimi passi dell'... Con la sferzata a investire con il recovery plan in politiche per la famiglia perché sono "" ..."Io credo che quello che sta succedendo in alcune aziende è una logica da far west, quello che sta succedendo in Brianza, dove andrò oggi pomeriggio a incontrare i lavoratori, è una cosa inaccettabile ...Il richiamo di Patuelli al contratto, osserva Sileoni avviene mentre 'in alcuni gruppi bancari si tenta di sostituirlo con modelli e presupposti inaccettabili che vanno soltanto nella direzione, a sca ...