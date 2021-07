Lady Bonucci e il problema dell’astinenza durante gli Europei: “Ormai è erotica... (Di sabato 10 luglio 2021) Presto torneranno a riabbracciarsi, ma 30 giorni lontani sono tanti: la compagna di Bonucci lo racconta su Instagram... Leggi su golssip (Di sabato 10 luglio 2021) Presto torneranno a riabbracciarsi, ma 30 giorni lontani sono tanti: la compagna dilo racconta su Instagram...

Advertising

infoitsport : Lady Bonucci e la mancanza del marito: “Ormai è erotica anche…” - Lady_Tremaine_8 : RT @SkyTG24: 'Lancio un appello ai tifosi, invito i ragazzi a festeggiare nel rispetto di se stessi e del prossimo. Ho visto immagini dure,… - sportli26181512 : Lady Bonucci, che sofferenza: 'Ormai è erotica anche...': La compagna del difensore della Nazionale ha espresso tra… - lady_hawketwt : @juventusfc @sisalvichicovid @chiellini @bonucci_leo19 @federicochiesa @fbernardeschi E quel Jorginho che non avete… - Lady_ofShalott_ : RT @georgienonfa: Problemi al ginocchio per Bonucci, si vede che non è abituato -