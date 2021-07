La variante Delta è sempre più dominante, ma i dati dicono che i vaccini tengono la situazione sotto controllo (Di sabato 10 luglio 2021) La variante Delta continua la sua corsa prendendo il testimone della variante Alfa, che lascia il passo alla mutazione venuta dall’India. La principale preoccupazione è che ciò comporti un aumento significativo di casi dovuti al nuovo Coronavirus che proporzionalmente si rifletterebbe in un incremento di casi gravi nei più suscettibili. La buona notizia è che i vaccini anti-Covid continuano a garantire l’immunità dalle forme gravi e di conseguenza dalle ospedalizzazioni. Insomma, contrariamente a quanto si pensava, il mutante indiano non buca affatto i vaccini. Ed è proprio sulla copertura vaccinale che ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) Lacontinua la sua corsa prendendo il testimone dellaAlfa, che lascia il passo alla mutazione venuta dall’India. La principale preoccupazione è che ciò comporti un aumento significativo di casi dovuti al nuovo Coronavirus che proporzionalmente si rifletterebbe in un incremento di casi gravi nei più suscettibili. La buona notizia è che ianti-Covid continuano a garantire l’immunità dalle forme gravi e di conseguenza dalle ospedalizzazioni. Insomma, contrariamente a quanto si pensava, il mutante indiano non buca affatto i. Ed è proprio sulla copertura vaccinale che ...

