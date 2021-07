la top riviste uomo | Gentlman | GQ | ICON | Vogue Man | Men’sHealt | L’Uomo | Break Magazine | Style Uomo | For Man

Leggi su cityroma

(Di sabato 10 luglio 2021) Che strana in edicola, per una ragione particolare: acquistare giornali di moda prettamente maschili., GQ,Man,, L’, For Man. Mi sono fermata qui. Ebbene, non cambiano molto da quelle femminili. Moda, Costumi, Interviste, Economia, Affari. Foto. Moda. La caratteristica di queste foto è che accanto ai modelli maschili, ci sono immancabilmente belle donne, quasi a suggerire in maniera subliminale la meta agognata, che poi non è sempre ...