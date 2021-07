La Talpa anticipazioni | come opinionista potrebbe tornare proprio lei | “Lo spero anche io” FOTO

(Di sabato 10 luglio 2021) I palinsesti Mediaset si accingono ad accogliere il ritorno de Lae in questi giorni stanno trapelando dellein merito. Il reality show in questione andò in onda nel 2008 e fu un grande successo. All’epoca vinse Karina Cascella, la quale riuscì a superare tutte le difficilissime prove a cui furono sottoposti i L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

CorriereCitta : Quando andrà in onda #LaTalpa: anticipazioni, data di inizio e cast della nuova edizione del reality -

Ultime Notizie dalla rete : Talpa anticipazioni

Kontrokultura

Ma quando andrà in onda? Non c'è ancora una data ufficiale, il palinsesto Mediaset è molto vasto, ma è probabile che latorni nel 2022, tra marzo e aprile. Alla conduzione, potrebbero esserci Ilary Blasi o l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Elisa Isoardi. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare, goderci l'...La- Canale 5 - nel 2022 Mediaset ha i diritti del reality per l'Italia per i prossimi sei anni. Freedom oltre il confine - Italia 1 - dall'autunno Torna la domenica il programma di ...Quando andrà in onda La Talpa su Canale 5? Prima sulla Rai, poi si vociferava che Netflix avesse acquistato i diritti, ma ora la conferma: la Talpa ci sarà e verrà trasmessa su Canale 5 in prima ...L’isola dei Famosi potrebbe chiudere i battenti e Ilary Blasi si ritroverebbe senza un programma da presentare. Secondo le ultime indiscrezioni, la rivoluzione in atto a Mediaset avrebbe causato un'al ...