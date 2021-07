La Stampa | il Manchester United è pronto ad offrire 20 milioni per Di Lorenzo

Advertising

napolista : L’esterno del Napoli è una delle rivelazioni dell’Europeo. Ha attirato gli interessi del club inglese, che lo consi… - 2003_manchester : RT @AntoVitiello: L'8 luglio raduno a #Milanello. Prima conferenza stampa della stagione di mister #Pioli fissata alle ore 14.00 #Milan - sportface2016 : #Calciomercato | Stampa spagnola: ipotesi scambio #Varane-#Pogba tra #RealMadrid e #ManchesterUnited -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa Manchester

ilnapolista

...Maguire e Stones che hanno fatto le fortune dei due. Servirà attenzione da parte di noi difensori e astuzia su come impiensierirli in avanti". Così Leonardo Bonucci, in conferenza, ...In vista della finale di Euro2020, che vedrà Italia ed Inghilterra contendersi il titolo, hanno parlato in conferenzail Ct inglese Southgate con il difensore delCity John Stones , ..."Un messaggio per i tifosi? Difficile trasformarlo in parole... Stiamo vivendo un sogno, in campo, non possiamo che ringraziarli. Ci hanno supportati sempre, nelle difficoltà e nei momenti positivi".Ci hanno supportati sempre, nelle difficoltà e nei momenti positivi". Così il centrale del Manchester City e dell'Inghilterra, John Stones, in conferenza stampa a due giorni dalla finale di Euro 2020 ...