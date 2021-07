La Scozia tifa Italia, Mancini come Braveheart: “Salvaci, sei la nostra ultima speranza” (Di sabato 10 luglio 2021) In Scozia fanno il tifo per l’Italia. Bellissima prima pagina del giornale indipendentista scozzese “The National” dedicata alla finalissima di Wembley Inghilterra-Italia. L’attesa cresce e nel Regno Unito e c’è chi non ci pensa minimamente a sostenere la Nazionale della Regina. Scozia, Mancini Braveheart “The National” pubblica pertanto nell’edizione odierna in prima pagina una foto di Roberto Mancini nei panni dell’eroe nazionale William Wallace, nella trasposizione cinematografica di Mel Gibson in “Braveheart – Cuore impavido“. LEGGI ANCHE Finale ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Infanno il tifo per l’. Bellissima prima pagina del giornale indipendentista scozzese “The National” dedicata alla finalissima di Wembley Inghilterra-. L’attesa cresce e nel Regno Unito e c’è chi non ci pensa minimamente a sostenere la Nazionale della Regina.“The National” pubblica pertanto nell’edizione odierna in prima pagina una foto di Robertonei panni dell’eroe nazionale William Wallace, nella trasposizione cinematografica di Mel Gibson in “– Cuore impavido“. LEGGI ANCHE Finale ...

