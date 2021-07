La sconfitta di Bonafede (e Conte) non intacca l’egemonia culturale giustizialista in Italia (Di sabato 10 luglio 2021) Malgrado l’esito dello scontro in Consiglio dei ministri sul ddl Cartabia segni una netta sconfitta del Movimento 5 stelle, destinata ad aggravarne le divisioni, la parziale rottamazione della riforma Bonafede è un’ottima notizia per la politica, ma non altrettanto per la giustizia Italiana. Questa considerazione vale sia per la questione simbolo della prescrizione, sia (e soprattutto) più in generale, rispetto all’idea della giustizia penale e dei relativi limiti che continua a dominare la discussione parlamentare e che ha portato a stralciare alcune delle proposte della commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, ad esempio quella sulla ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 luglio 2021) Malgrado l’esito dello scontro in Consiglio dei ministri sul ddl Cartabia segni una nettadel Movimento 5 stelle, destinata ad aggravarne le divisioni, la parziale rottamazione della riformaè un’ottima notizia per la politica, ma non altrettanto per la giustiziana. Questa considerazione vale sia per la questione simbolo della prescrizione, sia (e soprattutto) più in generale, rispetto all’idea della giustizia penale e dei relativi limiti che continua a dominare la discussione parlamentare e che ha portato a stralciare alcune delle proposte della commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, ad esempio quella sulla ...

