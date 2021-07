La rivolta contro il sessismo dei cavi audio. Jack "maschio" e "femmina" politicamente scorretti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 luglio 2021) Basta chiamare “” il cavoche si inserisce e “” quello che riceve (con richiamo all’anatomia umana): serve una nomenclatura neutra ecorretta anche per i. Lo rende noto tramite un comunicato la ProfessionalManufacturers Alliance (PAMA), associazione americana di produttori di materialeche sta lavorando “per affrontare problemi di linguaggio e terminologia obsoleti, identificati come sempre più scoraggianti rispetto allo spirito di inclusione”. Per realizzare il suo intento, Pama avrebbe distribuito un questionario alle ...