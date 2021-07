La riforma della giustizia spacca il M5s. Conte: 'Così torna un'anomalia italiana' (Di sabato 10 luglio 2021) Riemergono le contrapposizioni tra Beppe Grillo e l'ex premier che attacca la riforma sul tema della prescrizione: 'torna l'anomalia italiana, in parlamento sarà battaglia' dice il leader in pectore ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 luglio 2021) Riemergono le contrapposizioni tra Beppe Grillo e l'ex premier che attacca lasul temaprescrizione: 'l', in parlamento sarà battaglia' dice il leader in pectore ...

davidefaraone : Conte dice che non canta vittoria sulla riforma della prescrizione, “torna un’anomalia italiana”. Credo che le unic… - fattoquotidiano : IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha null… - davidefaraone : Se Bonafede e Di Battista sono contro la riforma della giustizia approvata ieri in consiglio dei ministri, vuol dir… - Ilsaggiopetty : RT @iris_versari: per ogni riforma che si attua esiste un'clima politico'in cui si agisce. l'attuale clima favorisce il depotenziamento del… - wilmascampini : RT @avvbenedetto: Mi fanno sorridere gli sprovveduti che parlano di possibile voto contrario dei 5S sulla riforma della Giustizia Lo abbiam… -