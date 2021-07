La riforma Cartabia dilania il Movimento | I ministri spieghino

Advertising

fattoquotidiano : Dalla strage di Viareggio a Bolzaneto, dal processo Cusani a quello sulla Trattativa: nessun colpevole con la rifor… - petergomezblog : Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione. Via libera alla riforma Cartabia… - petergomezblog : Una riforma opposta a quella che chiedeva esplicitamente l’Europa, processi più lunghi e più impunità: gli effetti… - romanoduccio : RT @gioroman_romano: Stamane leggo su @repubblica scheda esplicativa su #Prescrizione e #Processi alla luce riforma del Ministro #Cartabia… - GraziaMontefal2 : RT @Baldor28714391: #10luglio riforma #Cartabia sulla giustizia approvata all'unanimità Non c'era #Conte che ce ne frega #Draghi schiaccia… -

Ieri mattina sono stati approvati gli emendamenti proposti dal Ministroal disegno di legge Bonafede A. C. 2435, inerente ladel processo penale. Alcuni emendamenti di carattere ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 10 Luglio 2021 GENOVA - 'Apprezzo il lavoro che ha fatto la ministra, si è molto impegnata, ma io non canterei vittoria, oggi non sono sorridente sull'aspetto della prescrizione, siamo ritornati a un'anomalia italiana'. Lo afferma l'ex premier Giuseppe Conte, ...Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ribadisce la bontà della sua riforma sottolineando come il nuovo testo corregga "gli effetti problematici" della legge Bonafede, soprattutto in tema di ...Carlo Fuortes nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini ma la Lega non ci sta: "Non ha esperienza ed è legato al Pd". Battaglia anche ...