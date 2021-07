La regola per capire chi ha più probabilità di vincere ai rigori (Di sabato 10 luglio 2021) Ci siamo. Domenica si giocherà la finale degli Europei 2021 e la Nazionale Italiana è pronta ad affrontare l'Inghilterra. E, come per magia, gli italiani che amano il calcio si trasformano in un popolo di allenatori, ma anche di matematici, esperti di balistica, sacerdoti dediti alla divinazione. Fervono le discussioni su chi e come, sulla formazione, sui segnali da interpretare che nemmeno il più scafato degli àuguri dell'antica Roma che osservavano il volo degli uccelli. La semifinale di questi Europei 2021 contro la Spagna è stata sofferta e finire ai calci di rigore è sempre un momento delicato. Nelle case dei tifosi cala il silenzio e si creano quelle meravigliose situazioni per cui ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 luglio 2021) Ci siamo. Domenica si giocherà la finale degli Europei 2021 e la Nazionale Italiana è pronta ad affrontare l'Inghilterra. E, come per magia, gli italiani che amano il calcio si trasformano in un popolo di allenatori, ma anche di matematici, esperti di balistica, sacerdoti dediti alla divinazione. Fervono le discussioni su chi e come, sulla formazione, sui segnali da interpretare che nemmeno il più scafato degli àuguri dell'antica Roma che osservavano il volo degli uccelli. La semifinale di questi Europei 2021 contro la Spagna è stata sofferta e finire ai calci di rigore è sempre un momento delicato. Nelle case dei tifosi cala il silenzio e si creano quelle meravigliose situazioni per cui ...

herzoa : @armagio @AFGiudice @ilfoglio_it Una regola che stabilisce un tetto di commissioni in %, quindi per un parametro zero, zero commissioni - LaFuLinda : @LucaCiardi1977 Un idiota in piena regola. Gli farai invidia di sicuro. Un abbraccio Luca, per quel che ti conosco… - Europeo91785337 : @soniabetz1 @Mov5Stelle @luigidimaio @DadoneFabiana @SPatuanelli @FedericoDinca @GiuseppeConteIT Il garante si deve… - sabato_ivana : RT @MarcelloLyotard: Cari amici capisco la lotta alle discriminazioni ma è regola pedagogica fondamentale non spiegare mai a un bambino qua… - ChiamoPinguini : @giulia60031200 @sangesnicola Non apro link così, non c'è la posso fare. Cmq qui c'è una legge che regola queste co… -