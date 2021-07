La mamma di Jorginho racconta | La Nazionale brasiliana lo voleva | ma gli aveva chiesto una cosa

(Di sabato 10 luglio 2021) Ladi, la signora Maria Tereza Freitas, ex calciatrice, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di gloesporte.com e riportata da Gazzetta.it, parlando della carriera di suo figlio. Ecco quanto evidenziato: "Per me è nato con questo dono. Lo portavo a studiare i fondamentali, un po' di quello che sapevo. Lanciavo la palla e cercavo di convincerlo a dominarla. Mi chiedeva di fare giochi da bambino, gli dissi di allenarsi di più e poi di andare al mare. Assimilò molto bene e velocemente. Poi andò alla scuola calcio. Dice anche oggi che i fondamentali glieli ho insegnati io. Chiedeva di venire con me quando c'era una partita, poi gli dicevo ...

La signora Maria Tereza era calciatrice e ha insegnato i fondamentali al protagonista di Chelsea e Nazionale: "Niente è stato gratis per lui. Sapevo sarebbe andato via da me ma non così lontano"