La lettera di Gianni Morandi a Raffaella Carrà | “Ci incontreremo ancora”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 luglio 2021) C’è tanto amore, nelladi. Il mondo intero ha salutato la regina della TV solamente ieri, con i funerali in diretta su Rai 1 dall’Ara Coeli di Roma, in un Campidoglio che di fronte all’immensità diè apparso infinitamente piccolo. Toccanti sono stati gli interventi della sindaca di Roma Virginia Raggi e di Lorena Bianchetti, ma soprattutto gli applausi e le canzoni intonate dal pubblico che ha atteso l’uscita del feretro dalla Basilica sotto il sole rovente di luglio. Una festa, non un funerale, come probabilmente avrebbe voluto la ...