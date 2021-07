La Juventus scarica l’attaccante: Agnelli vuole cederlo entro questa estate (Di sabato 10 luglio 2021) Juventus, non solo Dybala e Ronaldo. Federico Bernardeschi vuole il rinnovo, ma Agnelli cerca di piazzarlo altrove: serve liquidità al club. La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per provare ad inserirsi con prepotenza sul mercato e piazzare gli esuberi. Prima di tutto, però, sarà necessario risolvere le situazioni relative ai cartellino di Paulo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021), non solo Dybala e Ronaldo. Federico Bernardeschiil rinnovo, macerca di piazzarlo altrove: serve liquidità al club. Ladi Andreaè al lavoro per provare ad inserirsi con prepotenza sul mercato e piazzare gli esuberi. Prima di tutto, però, sarà necessario risolvere le situazioni relative ai cartellino di Paulo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus scarica Tre duelli da non perdere: Italia - Spagna Graham Hunter, reporter Spagna Alla Juventus, Chiellini e Bonucci hanno rimproverato spesso Morata ... sarà lui o Unai a chiudere l'estate con una finale di EURO? Scarica l'app di EURO 2020!

Due " cannonate " sull'Austria: Italia ai quarti Passa un minuto e l'Italia passa con il giocatore della Juventus che la la prende di testa, rientra di destro e scarica di potenza un sinistro che fa esplodere la gioia azzurra. Insigne ci prova su ...

La Juventus scarica l’attaccante: Agnelli vuole cederlo entro questa estate SerieANews Juventus, Cuadrado vede il rinnovo: incontro da fissare con Lucci Cuadrado vuole il rinnovo con la Juve fino al 2023. I bianconeri devono fissare l’incontro con il suo agente Lucci Cuadrado vuole il rinnovo con la Juve per un’altra stagione. Secondo quanto riportato ...

Calciomercato Juventus, torna di moda un ex Milan: scambio super! La Juventus lavora per il primo colpo in entrata durante questa finestra di calciomercato. Già sondato in passato, adesso si pensa ad un super scambio.

