La giornalista Antonella Bolelli Ferrera ha voluto testimoniare come la violenza sulle donne possa suscitare in alcune vittime reazioni devastanti anche brutali

(Di sabato 10 luglio 2021) Aldo Cazzullo (foto Carlo Furgeri Gilbert). Patrizia aveva cinque mesi quando la madre l’abbandonò all’interno della Stazione Termini, Roma. La trovò una poliziotta nel giaciglio di una senzatetto e la portò all’Ospedale Bambino Gesù, dove da quel momento qualcuno cominciò a occuparsi di lei. Ma il senso di vuoto e la paura dell’abbandono non l’hanno più lasciata, generando comportamenti distruttivi che, a neppure vent’anni, l’hanno condotta dietro le sbarre del carcere di Rebibbia. Faceva parte della malavita, un mondo perlopiù di maschi, e in quel mondo Patrizia aveva subìto altre violenze: dagli scagnozzi del suo ex da cui era fuggita per sopravvivere, all'”Albanese” che ...