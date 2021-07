La finale di Wimbledon tra Berrettini e Djokovic sarà trasmessa in chiaro su TV8. Sky premia il tennis italiano (Di sabato 10 luglio 2021) Sono dovuti passare 144 anni prima di vedere un italiano in finale a Wimbledon. Non era mai successo. Sky sceglie di trasmettere la sfida in chiaro su TV 8 “in modo che l’intero Paese possa tifare Matteo Berrettini.”... Leggi su dday (Di sabato 10 luglio 2021) Sono dovuti passare 144 anni prima di vedere unin. Non era mai successo. Sky sceglie di trasmettere la sfida insu TV 8 “in modo che l’intero Paese possa tifare Matteo.”...

Advertising

FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - elisadelgrosso : RT @blogfix24: @russellcrowe È tutto vero! Berrettini è in finale a #Wimbledon Il primo italiano nella STORIA ???? La forza del gioco ma sop… - mar_borre : RT @perchetendenza: #Berrettini: Perché ha battuto il polacco Hubert Hurkacz in quattro set (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) diventando il primo italia… -